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Трамвай №3 в Харькове в понедельник изменит маршрут: подробности

Общество 15:37   02.02.2024
Виктория Яковенко
Трамвай №3 в Харькове в понедельник изменит маршрут: подробности Фото: Харьковский горсовет

Движение трамваев на улице Полтавский Шлях, на участке от улицы Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино», будет приостановлено с 10:00 до 16:00 в понедельник, 5 февраля.

Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 15:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев на улице Полтавский Шлях, на участке от улицы Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино», будет приостановлено с 10:00 до 16:00 в понедельник, 5 февраля.".