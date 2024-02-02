В Ізюмі відновили ще одну котельню

В Ізюмі, найбільш зруйнованому за часи російської окупації місті Харківській області, продовжують відновлювальні роботи.

“Ізюмському комунальному підприємству теплових мереж вдалося відновити роботу ще однієї котельні по вул. Спортивній. До військової агресії дана котельня опалювала 13 житлових будинків – близько 500 мешканців. У цьому році вдалося відновити та під’єднати до централізованої системи теплопостачання чотири житлові будинки (у цілях безпеки адреси не вказуємо)“, – повідомила пресслужба Ізюмської міської військової адміністрації.

Обладнання придбали за підтримки обласного бюджету. Зокрема, для запуску котельні знадобилися нові помпи та запірна апаратура.