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В Изюме восстановили еще одну котельную

Общество 10:35   02.02.2024
Оксана Горун
В Изюме восстановили еще одну котельную Фото: пресс-служба Изюмской ГВА

В Изюме, наиболее разрушенном за время российской оккупации городе Харьковской области, продолжают восстановительные работы.

«Изюмскому коммунальному предприятию тепловых сетей удалось возобновить работу еще одной котельной по ул. Спортивной. До военной агрессии данная котельная отапливала 13 жилых домов – около 500 жителей. В этом году удалось восстановить и подключить к централизованной системе теплоснабжения четыре жилых дома (в целях безопасности адреса не указываем)», — сообщила пресс-служба Изюмской городской военной администрации.

Оборудование приобрели при поддержке областного бюджета. В частности, для запуска котельной потребовались новые насосы и запорная аппаратура.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 10:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме, наиболее разрушенном за время российской оккупации городе Харьковской области, продолжают восстановительные работы".