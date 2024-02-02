В Изюме восстановили еще одну котельную

В Изюме, наиболее разрушенном за время российской оккупации городе Харьковской области, продолжают восстановительные работы.

«Изюмскому коммунальному предприятию тепловых сетей удалось возобновить работу еще одной котельной по ул. Спортивной. До военной агрессии данная котельная отапливала 13 жилых домов – около 500 жителей. В этом году удалось восстановить и подключить к централизованной системе теплоснабжения четыре жилых дома (в целях безопасности адреса не указываем)», — сообщила пресс-служба Изюмской городской военной администрации.

Оборудование приобрели при поддержке областного бюджета. В частности, для запуска котельной потребовались новые насосы и запорная аппаратура.