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Пішов з дому, бо набридло однотипне життя: у Харкові шукали підлітка

Суспільство 20:03   05.02.2024
Олена Нагорна
Пішов з дому, бо набридло однотипне життя: у Харкові шукали підлітка

16-річного юнака шукали у Харкові 5 лютого правоохоронці. Раніше він не тікав із дому, і конфліктів у родині не було.

Правоохоронці знайшли хлопця та доправили додому, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зі слів неповнолітнього, він пішов від батьків через те, що йому набридло однотипне життя. З учасниками події проведено профілактичну роботу”, — йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 20:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річного юнака шукали у Харкові 5 лютого правоохоронці".