Пішов з дому, бо набридло однотипне життя: у Харкові шукали підлітка

16-річного юнака шукали у Харкові 5 лютого правоохоронці. Раніше він не тікав із дому, і конфліктів у родині не було.

Правоохоронці знайшли хлопця та доправили додому, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зі слів неповнолітнього, він пішов від батьків через те, що йому набридло однотипне життя. З учасниками події проведено профілактичну роботу”, — йдеться у публікації.