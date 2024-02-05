Пішов з дому, бо набридло однотипне життя: у Харкові шукали підлітка
16-річного юнака шукали у Харкові 5 лютого правоохоронці. Раніше він не тікав із дому, і конфліктів у родині не було.
Правоохоронці знайшли хлопця та доправили додому, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Зі слів неповнолітнього, він пішов від батьків через те, що йому набридло однотипне життя. З учасниками події проведено профілактичну роботу”, — йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 20:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річного юнака шукали у Харкові 5 лютого правоохоронці".