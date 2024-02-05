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Ушел из дома, потому что надоела однотипная жизнь: в Харькове искали подростка

Общество 20:03   05.02.2024
Елена Нагорная
Ушел из дома, потому что надоела однотипная жизнь: в Харькове искали подростка Фото: ГУ НП в Харьковской области

16-летнего юношу искали в Харькове 5 февраля правоохранители. Ранее он не убегал из дома, и конфликтов в семье не было.

Правоохранители нашли парня и доставили домой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«По словам несовершеннолетнего, он ушел от родителей из-за того, что ему надоела однотипная жизнь. С участниками происшествия проведена профилактическая работа», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 20:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летнего юношу искали в Харькове 5 февраля правоохранители".