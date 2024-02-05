Ушел из дома, потому что надоела однотипная жизнь: в Харькове искали подростка
Фото: ГУ НП в Харьковской области
16-летнего юношу искали в Харькове 5 февраля правоохранители. Ранее он не убегал из дома, и конфликтов в семье не было.
Правоохранители нашли парня и доставили домой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«По словам несовершеннолетнего, он ушел от родителей из-за того, что ему надоела однотипная жизнь. С участниками происшествия проведена профилактическая работа», — говорится в публикации.
Читайте также: Ушла из дома после ссоры: ночью в Харькове копы искали подростка
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: подросток, полиция, пропал, розыск, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ушел из дома, потому что надоела однотипная жизнь: в Харькове искали подростка»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 20:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летнего юношу искали в Харькове 5 февраля правоохранители".