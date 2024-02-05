Ушел из дома, потому что надоела однотипная жизнь: в Харькове искали подростка

16-летнего юношу искали в Харькове 5 февраля правоохранители. Ранее он не убегал из дома, и конфликтов в семье не было.

Правоохранители нашли парня и доставили домой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«По словам несовершеннолетнего, он ушел от родителей из-за того, что ему надоела однотипная жизнь. С участниками происшествия проведена профилактическая работа», — говорится в публикации.