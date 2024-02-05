Ушла из дома после ссоры: ночью в Харькове копы искали подростка
В Харькове 15-летняя девушка ушла из дома и не вернулась. Ее нашли правоохранители.
О пропаже 15-летней девушки сообщила ночью 4 февраля ее мать, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Женщина заявила, что дочь после ссоры ушла из дома и не вернулась. Самостоятельно разыскать подростка не удалось.
Полицейские обнаружили девушку возле одного из домов на Салтовке. Никаких событий криминального характера с ней не произошло. Подростка вернули домой.
Копы провели с семьей разъяснительную работу и составили протокол по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию) КУпАП.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 15-летняя девушка ушла из дома и не вернулась. Ее нашли правоохранители.".