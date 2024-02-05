Пішла з дому після сварки: вночі у Харкові копи шукали підлітка

У Харкові 15-річна дівчина пішла з дому і не повернулася. ЇЇ знайшли правоохоронці.

Про зникнення 15-річної дівчини повідомила вночі 4 лютого її мати, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області. Жінка заявила, що донька після сварки пішла з дому та не повернулася. Самостійно розшукати підлітка не вдалось.

Поліцейські знайшли дівчину біля одного з будинків на Салтівці. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося. Підлітка повернули додому.

Копи провели з родиною роз’яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) КУпАП.