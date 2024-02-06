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До 9 градусів тепла, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 7 лютого

Суспільство 19:36   06.02.2024
Олена Нагорна
До 9 градусів тепла, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 7 лютого Фото: Василь Голосний

У середу, 7 лютого, у Харкові та області вночі можливі невеликі опади, вдень – невеликий дощ. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі – від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 4 до 9 тепла.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с; вдень пориви до 15 – 20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 7 лютого, у Харкові та області вночі можливі невеликі опади, вдень – невеликий дощ".