До 9 градусів тепла, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 7 лютого
Фото: Василь Голосний
У середу, 7 лютого, у Харкові та області вночі можливі невеликі опади, вдень – невеликий дощ. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі – від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 4 до 9 тепла.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с; вдень пориви до 15 – 20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 19:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 7 лютого, у Харкові та області вночі можливі невеликі опади, вдень – невеликий дощ".