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До 9 градусов тепла, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 7 февраля

Общество 19:36   06.02.2024
Елена Нагорная
До 9 градусов тепла, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 7 февраля Фото: Василий Голосный

В среду, 7 февраля, в Харькове и области ночью возможны небольшие осадки, днем — небольшой дождь. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 5 до 7 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 4 до 9 тепла.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с; днем порывы до 15 — 20 м/с.

Читайте также: Завтра в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 7 февраля, в Харькове и области ночью возможны небольшие осадки, днем — небольшой дождь".