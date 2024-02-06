До 9 градусов тепла, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 7 февраля

В среду, 7 февраля, в Харькове и области ночью возможны небольшие осадки, днем — небольшой дождь. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 5 до 7 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 4 до 9 тепла.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с; днем порывы до 15 — 20 м/с.