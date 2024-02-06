До 9 градусов тепла, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 7 февраля
Фото: Василий Голосный
В среду, 7 февраля, в Харькове и области ночью возможны небольшие осадки, днем — небольшой дождь. На дорогах гололед.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 5 до 7 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью — от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 4 до 9 тепла.
Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с; днем порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, февраль, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 7 февраля, в Харькове и области ночью возможны небольшие осадки, днем — небольшой дождь".