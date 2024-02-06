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Завтра трамвай у Харкові ходитиме іншим маршрутом

Суспільство 17:04   06.02.2024
Оксана Якушко
Завтра трамвай у Харкові ходитиме іншим маршрутом Фото: Харківська міськрада

Завтра, 7 лютого, трамвай №27 вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського не ходитиме з 9:00 до 16:00.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська –  розворотне коло «Новожанове».

Читайте також: Трамвай №3 у Харкові в понеділок змінить маршрут: подробиці

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 17:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 7 лютого, трамвай №27 вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського не ходитиме з 9:00 до 16:00.".