Завтра трамвай у Харкові ходитиме іншим маршрутом
Фото: Харківська міськрада
Завтра, 7 лютого, трамвай №27 вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського не ходитиме з 9:00 до 16:00.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 17:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 7 лютого, трамвай №27 вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського не ходитиме з 9:00 до 16:00.".