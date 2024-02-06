Завтра трамвай в Харькове будет ходить другим маршрутом
Фото: Харьковский горсовет
Завтра, 7 февраля, трамвай №27 по ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского не будет ходить с 9:00 до 16:00.
Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
В это время трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение, маршрут, рух, трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 17:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 7 февраля, трамвай №27 по ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского не будет ходить с 9:00 до 16:00.".