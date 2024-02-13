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На вулиці, яка постраждала від удару “шахедів” у Харкові, відновлюють світло

Суспільство 10:58   13.02.2024
Оксана Горун
На вулиці, яка постраждала від удару “шахедів” у Харкові, відновлюють світло

Енергетики продовжують працювати на місці масштабних “прильотів” та пожежі у Харкові, які сталися 9 лютого.

“Триває відновлення електропостачання у Харкові на вулиці, де сталося влучання ворожих дронів”, – повідомило Міністерство енергетики України 13 лютого.

Також енергетики зазначили, що за минулу добу на Харківщині під’єднали електрику 321 споживачеві.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі  БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

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Масштабну пожежу, що виникла у Немишлянському районі Харкова через удари дронів “Шахед” по нафтобазі, повністю ліквідували на третю добу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 10:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики продовжують працювати на місці масштабних “прильотів” та пожежі у Харкові, які сталися 9 лютого".