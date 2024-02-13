На улице, пострадавшей от удара «шахедов» в Харькове, еще восстанавливают свет

Энергетики продолжают работать на месте масштабных «прилетов» и пожара в Харькове, которые произошли 9 февраля.

«Продолжается восстановление электроснабжения в Харькове на улице, где произошло попадание вражеских дронов», — сообщило Министерство энергетики Украины 13 февраля.

Также энергетики отметили, что за минувшие сутки в Харьковской области подключили электричество 321 потребителю.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

Масштабный пожар, возникший в Немышлянском районе Харькова из-за ударов дронов «Шахед» по нефтебазе, полностью ликвидировали на третьи сутки.