На улице, пострадавшей от удара «шахедов» в Харькове, еще восстанавливают свет
Энергетики продолжают работать на месте масштабных «прилетов» и пожара в Харькове, которые произошли 9 февраля.
«Продолжается восстановление электроснабжения в Харькове на улице, где произошло попадание вражеских дронов», — сообщило Министерство энергетики Украины 13 февраля.
Также энергетики отметили, что за минувшие сутки в Харьковской области подключили электричество 321 потребителю.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.
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Масштабный пожар, возникший в Немышлянском районе Харькова из-за ударов дронов «Шахед» по нефтебазе, полностью ликвидировали на третьи сутки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, електрика, новости Харькова, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики продолжают работать на месте масштабных «прилетов» и пожара в Харькове, которые произошли 9 февраля".