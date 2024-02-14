Жителям села на Харківщині повернули газ, який зник через обстріли РФ

Газопостачання відновили у прикордонному селі Липецької громади.

Як розповіли у Харківській філії «Газмережі», днями жителі залишилися без блакитного палива через пошкодження росіянами одного з розподільних газопроводів.

Наразі газовики завершили ремонт пошкодженої мережі та відновили подачу газу.