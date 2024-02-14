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Жителям села на Харківщині повернули газ, який зник через обстріли РФ

Суспільство 13:42   14.02.2024
Вікторія Яковенко
Жителям села на Харківщині повернули газ, який зник через обстріли РФ Фото: Харківська філія «Газмережі»

Газопостачання відновили у прикордонному селі Липецької громади.

Як розповіли у Харківській філії «Газмережі», днями жителі залишилися без блакитного палива через пошкодження росіянами одного з розподільних газопроводів.

Наразі газовики завершили ремонт пошкодженої мережі та відновили подачу газу.

Читайте також: Росіяни вдарили по газовій інфраструктурі на Харківщині (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 13:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газопостачання відновили у прикордонному селі Липецької громади.".