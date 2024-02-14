Жителям села на Харківщині повернули газ, який зник через обстріли РФ
Фото: Харківська філія «Газмережі»
Газопостачання відновили у прикордонному селі Липецької громади.
Як розповіли у Харківській філії «Газмережі», днями жителі залишилися без блакитного палива через пошкодження росіянами одного з розподільних газопроводів.
Наразі газовики завершили ремонт пошкодженої мережі та відновили подачу газу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, обстріли, рф, село, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газопостачання відновили у прикордонному селі Липецької громади.".