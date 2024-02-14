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Жителям села на Харьковщине вернули газ, пропавший из-за обстрелов РФ

Общество 13:42   14.02.2024
Виктория Яковенко
Жителям села на Харьковщине вернули газ, пропавший из-за обстрелов РФ Фото: Харьковский филиал «Газсети»

Газоснабжение возобновили в приграничном селе в Липецкой громаде.

Как рассказали в Харьковском филиале «Газсети», на днях жители остались без голубого топлива из-за повреждений россиянами одного из распределительных газопроводов.

Сейчас газовики завершили ремонт поврежденной сети и возобновили подачу газа.

Читайте также: Россияне ударили по газовой инфраструктуре на Харьковщине (фото)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газоснабжение возобновили в приграничном селе в Липецкой громаде.".