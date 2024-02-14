Жителям села на Харьковщине вернули газ, пропавший из-за обстрелов РФ
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
Газоснабжение возобновили в приграничном селе в Липецкой громаде.
Как рассказали в Харьковском филиале «Газсети», на днях жители остались без голубого топлива из-за повреждений россиянами одного из распределительных газопроводов.
Сейчас газовики завершили ремонт поврежденной сети и возобновили подачу газа.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, обстрелы, рф, село, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газоснабжение возобновили в приграничном селе в Липецкой громаде.".