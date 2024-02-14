Жителям села на Харьковщине вернули газ, пропавший из-за обстрелов РФ

Газоснабжение возобновили в приграничном селе в Липецкой громаде.

Как рассказали в Харьковском филиале «Газсети», на днях жители остались без голубого топлива из-за повреждений россиянами одного из распределительных газопроводов.

Сейчас газовики завершили ремонт поврежденной сети и возобновили подачу газа.