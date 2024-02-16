Буде гучно: на Харківщині вдень підірвуть боєприпаси
На Харківщині продовжують проводити розмінування: сапери працюватимуть у районі села Мосьпанове.
“У районі села Мосьпанове Чугуївського району з 10:00 до 15:00 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів”, – повідомила пресслужба ХОВА.
Минулої доби, за даними ХОВА, в області розмінували 16,09 га території та знешкодили 192 вибухонебезпечні предмети.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: розмінування, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 09:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують проводити розмінування: сапери працюватимуть у районі села Мосьпанове".