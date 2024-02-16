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Буде гучно: на Харківщині вдень підірвуть боєприпаси

Суспільство 09:33   16.02.2024
Оксана Горун
Буде гучно: на Харківщині вдень підірвуть боєприпаси

На Харківщині продовжують проводити розмінування: сапери працюватимуть у районі села Мосьпанове.

“У районі села Мосьпанове Чугуївського району з 10:00 до 15:00 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів”, – повідомила пресслужба ХОВА.

Минулої доби, за даними ХОВА, в області розмінували 16,09 га території та знешкодили 192 вибухонебезпечні предмети.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 09:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують проводити розмінування: сапери працюватимуть у районі села Мосьпанове".