Будет громко: на Харьковщине днем подорвут боеприпасы

На Харьковщине продолжают проводить разминирование: саперы будут работать в районе села Мосьпаново.

«В районе села Мосьпаново Чугуевского района с 10:00 до 15:00 будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ХОВА.

За минувшие сутки, по данным ХОВА, в области разминировали 16,09 га территории и обезвредили 192 взрывоопасных предмета.