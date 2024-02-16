Будет громко: на Харьковщине днем подорвут боеприпасы
На Харьковщине продолжают проводить разминирование: саперы будут работать в районе села Мосьпаново.
«В районе села Мосьпаново Чугуевского района с 10:00 до 15:00 будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ХОВА.
За минувшие сутки, по данным ХОВА, в области разминировали 16,09 га территории и обезвредили 192 взрывоопасных предмета.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: разминирование, розмінування, хова;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают проводить разминирование: саперы будут работать в районе села Мосьпаново".