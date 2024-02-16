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Будет громко: на Харьковщине днем подорвут боеприпасы

Общество 09:33   16.02.2024
Оксана Горун
Будет громко: на Харьковщине днем подорвут боеприпасы

На Харьковщине продолжают проводить разминирование: саперы будут работать в районе села Мосьпаново.

«В районе села Мосьпаново Чугуевского района с 10:00 до 15:00 будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ХОВА.

За минувшие сутки, по данным ХОВА, в области разминировали 16,09 га территории и обезвредили 192 взрывоопасных предмета.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 09:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают проводить разминирование: саперы будут работать в районе села Мосьпаново".