РФ мріє про панування у світі та планує вивести ядерну зброю в космос – ЗМІ

Американська влада заявила про “загрозу національній безпеці”. За даними ЗМІ, йдеться про можливі плани РФ розмістити ядерну зброю в космосі, пише ВВС Україна.

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу, республіканець Майк Тернер 14 лютого повідомив, що комітет надав членам Конгресу дані про серйозну загрозу національній безпеці США.

“Прошу президента Байдена розсекретити всю інформацію щодо цієї загрози, щоб Конгрес, адміністрація та наші союзники могли відкрито обговорити дії, необхідні для відповіді на цю загрозу”, — так сказав Тернер, не надавши додаткової інформації.

Американські телекомпанії CNN та ABC, газета New York Times, агентство Reuters повідомили, посилаючись на анонімних чиновників, що йдеться саме про підготовку РФ до розміщення ядерної зброї у космосі.

За словами співрозмовників New York Times, нові розвідувальні дані стосуються потенційного розміщення в космосі протисупутникової ядерної зброї. “Офіційні особи кажуть, що нові розвіддані цілком серйозні, але ці нові засоби все ще розробляються, і РФ поки що їх не розгорнула. Відповідно, вони не становлять безпосередньої загрози США, , Україні чи європейським союзникам Америки”, – пише New York Times.

За словами співрозмовників газети, ці розвіддані отримані кілька днів тому, вони секретні. Розкрити їх без компрометації джерела неможливо.

Тому заява Майка Тернера розлютила Білий дім. Вона загрожує втратою цінних джерел інформації про Росію.

Президент США Джо Байден уже розпорядився налагодити контакт із Москвою з цього приводу. В Білому дому також уточнили, що поки виступають проти оприлюднення більш детальних розвідувальних даних про цю загрозу з боку Росії.

Це заборонено?

Людство за недовгу історію підкорення Всесвіту вже встигло здійснити декілька ядерних вибухів в космосі. І навіть готувалось до атомних випробувань на Місяці. Згодом в режимі секретності відбулися перші три ядерні вибухи безпосередньо в космосі.

Випробування були над південною частиною Атлантичного океану. Ракети запустили з військового корабля США. Радянський Союз вирішив наздогнати США в цій гонитві і в 1961 році теж провів низку вибухів ядерних зарядів в космічному просторі.

Ця “небезпечна гонка” завершилась в 1963 році, коли Вашингтон і Москва уклали угоду про заборону ядерних випробувань в трьох середовищах: в атмосфері, космосі і у воді.

У 2019 році на Генеральній асамблеї ООН ухвалили резолюцію про нерозміщення в космосі взагалі будь-якої зброї. Але в 2023 році росіяни публічно оголосили про відкликання своєї ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Що дасть ядерний вибух у космосі?

Джерела американських ЗМІ допускають, що мішенню російської ядерної зброї в космосі можуть бути супутники.

Український фахівець, колишній співробітник Державного космічного агентства Андрій Колесник вважає, що все залежить від потужності ядерної бомби.

Він не виключає варіанту, що вибух на навколоземній орбіті може пошкодити сотні супутників, а на геостаціонарній – вивести з ладу телекомунікаційну апаратуру, яка, наприклад, забезпечує зв’язок на Землі.

“Для чого це робиться? Щоб продемонструвати світові, що вони (росіяни) готові на все для досягнення своєї мети. При тому, що РФ програє на сьогодні суперництво в космічному просторі”, – пояснив він.

Чи можна це зробити непомітно?

Засобом розміщення такої зброї може бути звичайний космічний апарат, наприклад, супутник, в якому як вантаж буде ядерна зброя, каже Андрій Колесник.

Це може бути пристрій, яким керуватимуть за допомогою електромагнітного випромінювання, лазерного випромінювання, а також це може бути безпосередньо вибухівка, яка використовується в боєголовках ракет стратегічного призначення.

Голова “Інституту космічної політики” Іван Мойсеєв погоджується, що “ядерний супутник” можна замаскувати під звичайний. Але майже нереально, щоб іноземні розвідки проґавили це.

“За російськими супутниками, яких не так вже і багато, стежать уважно. При появі “незвичайного “супутника – з незвичною орбітою, місцем запуску – до нього буде прикута увага усіх спостерігачів, усіх експертів, усіх телескопів”.

Підготувати такий запуск в умовах секретності практично неможливо, вважає російський фахівець.

Що хоче РФ?

Тож, якщо припущення про агресивні космічні плани Кремля правильні, то якого ефекту намагається досягти РФ?

“Це підвищення ставок”, – каже Андрій Колесник.

Даних про російські розробки з розміщення ядерної зброї на супутниках немає. Відсутня інформація і про роботу в цьому напрямку дослідницьких установ. Якщо ж Москва наважиться на такий крок, то стане “ізгоєм” в світовому космічному співтоваристві, запевняє науковець.

Аналітик Іван Мойсеєв також не бачить практичного зиску в тому, щоб виводити таку зброю в космос.

“Використати її як шантаж? Тоді треба дивитись на зворотні наслідки цього. Це буде порушення двох фундаментальних космічних договорів і відповідно потужний дипломатичний провал. А по-друге, немає жодного виграшу в цьому, бо як погрози можна використовувати і звичайні ракети, що зараз і робиться”, – зауважує голова “Інституту космічної політики”.