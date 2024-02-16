РФ мечтает о владычестве в мире и хочет вывести ядерное оружие в космос — СМИ

Американские власти заявили об «угрозе национальной безопасности». По данным СМИ, речь идет о возможных планах РФ разместить ядерное оружие в космосе, пишет BBC Украина.

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер 14 февраля сообщил, что комитет предоставил членам Конгресса данные о серьезной угрозе национальной безопасности США.

«Прошу президента Байдена рассекретить всю информацию относительно этой угрозы, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу», — сказал Тернер.

Американские телекомпании CNN и ABC, газета New York Times, агентство Reuters сообщили, ссылаясь на анонимных чиновников, что речь идет именно о подготовке РФ к размещению ядерного оружия в космосе.

По словам собеседников New York Times, новые разведывательные данные касаются потенциального размещения в космосе противоспутникового ядерного оружия. «Официальные лица говорят, что новые разведданные вполне серьезны, но эти новые средства все еще разрабатывают, и РФ пока их не развернула. Соответственно, они не представляют непосредственной угрозы США, Украине или европейским союзникам Америки», — пишет New York Times.

По словам собеседников газеты, эти разведданные, полученные несколько дней назад, секретны. Раскрыть их без компрометации источника невозможно.

Поэтому заявление Майка Тернера разозлило Белый дом. Она чревата потерей ценных источников информации о России.

Президент США Джо Байден уже распорядился наладить контакт с Москвой по этому поводу. В Белом доме также уточнили, что пока выступают против обнародования более подробных разведывательных данных об этой угрозе со стороны РФ.

Это запрещено?

Человечество за недолгую историю покорения Вселенной уже успело совершить несколько ядерных взрывов в космосе. И даже готовилось к атомным испытаниям на Луне. Впоследствии в режиме секретности произошли первые три ядерных взрыва непосредственно в космосе.

Испытания были над южной частью Атлантического океана. Ракеты запустили с военного корабля США. Советский Союз решил догнать США в этой погоне и в 1961 году тоже произвел ряд взрывов ядерных зарядов в космическом пространстве.

Эта «опасная гонка» завершилась в 1963 году, когда Вашингтон и Москва заключили соглашение о запрещении ядерных испытаний в трех средах: в атмосфере, космосе и воде.

В 2019 году на Генеральной ассамблее ООН приняли резолюцию о неразмещении в космосе вообще любого оружия. Но в 2023 году россияне публично объявили об отзыве своей ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Что даст ядерный взрыв в космосе?

Источники американских СМИ предполагают, что мишенью российского ядерного оружия в космосе могут быть спутники. Украинский специалист, бывший сотрудник Государственного космического агентства Андрей Колесник, считает, что все зависит от мощности ядерной бомбы.

Он не исключает варианта, что взрыв на околоземной орбите может повредить сотни спутников, а на геостационарной вывести из строя телекоммуникационную аппаратуру, которая, например, обеспечивает связь на Земле.

«Для чего это делается? Чтобы продемонстрировать миру, что они (россияне) готовы на все для достижения своей цели. При том, что РФ проигрывает сегодня соперничество в космическом пространстве», — пояснил он.

Можно ли это сделать незаметно?

Средством размещения такого оружия может быть обычный космический аппарат, например спутник, в котором как груз будет ядерное оружие, говорит Андрей Колесник.

Это может быть устройство, которым будет управляться с помощью электромагнитного излучения, лазерного излучения, а также это может быть непосредственно взрывчатка, используемая в боеголовках ракет стратегического назначения.

Глава «Института космической политики» Иван Моисеев соглашается, что «ядерный спутник» можно замаскировать под обычный. Но почти нереально, чтобы иностранные разведки упустили это.

«За российскими спутниками, которых не так уж много, следят внимательно. При появлении «необычного» спутника – с необычной орбитой, местом запуска – к нему будет приковано внимание всех наблюдателей, всех экспертов, всех телескопов».

Подготовить такой запуск в условиях секретности практически невозможно, считает российский специалист.

Чего хочет Россия?

Итак, если предположения об агрессивных космических планах Кремля верны, то какого эффекта пытается достичь РФ?

«Это повышение ставок», – говорит Андрей Колесник.

Данных о российских разработках по размещению ядерного оружия на спутниках нет. Отсутствует информация и о работе в этом направлении исследовательских учреждений. Если Москва решится на такой шаг, то станет «изгоем» в мировом космическом сообществе, уверяет ученый.

Аналитик Иван Моисеев также не видит практической выгоды в том, чтобы выводить такое оружие в космос.

«Использовать ее как шантаж? Тогда надо смотреть на обратные последствия этого. Это будет нарушение двух фундаментальных космических договоров и соответственно мощный дипломатический провал. А во-вторых, нет ни одного выигрыша в этом, потому что в качестве угроз можно использовать и обычные ракеты, которые сейчас и делается», – отмечает глава «Института космической политики».