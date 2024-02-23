Зловживає алкоголем і наркотиками: мати відмовилась від немовляти у Харкові
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці виявили у Харкові матір, яка неналежно виховує новонароджену дитину.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 21-річна мати зловживає алкогольними та наркотичними речовинами. Вдома у неї незадовільні санітарно-гігієнічні умови.
Під час бесіди з копами жінка у письмовій заяві відмовилась від немовляти, додали правоохоронці.
Дитину поліцейські вилучили та помістили до лікарні. Наразі життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алкоголь, дитина, мать, младенец, наркотики, отказалась, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці виявили у Харкові матір, яка неналежно виховує новонароджену дитину.".