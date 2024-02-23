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Зловживає алкоголем і наркотиками: мати відмовилась від немовляти у Харкові

Суспільство 15:56   23.02.2024
Вікторія Яковенко
Зловживає алкоголем і наркотиками: мати відмовилась від немовляти у Харкові Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці виявили у Харкові матір, яка неналежно виховує новонароджену дитину.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 21-річна мати зловживає алкогольними та наркотичними речовинами. Вдома у неї незадовільні санітарно-гігієнічні умови.

Під час бесіди з копами жінка у письмовій заяві відмовилась від немовляти, додали правоохоронці.

Дитину поліцейські вилучили та помістили до лікарні. Наразі життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 15:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці виявили у Харкові матір, яка неналежно виховує новонароджену дитину.".