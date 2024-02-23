Зловживає алкоголем і наркотиками: мати відмовилась від немовляти у Харкові

Правоохоронці виявили у Харкові матір, яка неналежно виховує новонароджену дитину.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 21-річна мати зловживає алкогольними та наркотичними речовинами. Вдома у неї незадовільні санітарно-гігієнічні умови.

Під час бесіди з копами жінка у письмовій заяві відмовилась від немовляти, додали правоохоронці.

Дитину поліцейські вилучили та помістили до лікарні. Наразі життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.