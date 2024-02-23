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Злоупотребляет алкоголем и наркотиками: мать отказалась от младенца в Харькове

Общество 15:56   23.02.2024
Виктория Яковенко
Злоупотребляет алкоголем и наркотиками: мать отказалась от младенца в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители обнаружили в Харькове мать, которая ненадлежаще воспитывает новорожденного ребенка.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21-летняя мать злоупотребляет алкогольными и наркотическими веществами. Дома у нее неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия.

Во время беседы с копами женщина в письменном заявлении отказалась от младенца, добавили правоохранители.

Ребенка полицейские изъяли и поместили в больницу. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 15:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители обнаружили в Харькове мать, которая ненадлежаще воспитывает новорожденного ребенка.".