Злоупотребляет алкоголем и наркотиками: мать отказалась от младенца в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители обнаружили в Харькове мать, которая ненадлежаще воспитывает новорожденного ребенка.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21-летняя мать злоупотребляет алкогольными и наркотическими веществами. Дома у нее неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия.
Во время беседы с копами женщина в письменном заявлении отказалась от младенца, добавили правоохранители.
Ребенка полицейские изъяли и поместили в больницу. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алкоголь, дитина, мать, младенец, наркотики, отказалась, полиция, ребенок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители обнаружили в Харькове мать, которая ненадлежаще воспитывает новорожденного ребенка.".