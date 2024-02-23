Злоупотребляет алкоголем и наркотиками: мать отказалась от младенца в Харькове

Правоохранители обнаружили в Харькове мать, которая ненадлежаще воспитывает новорожденного ребенка.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21-летняя мать злоупотребляет алкогольными и наркотическими веществами. Дома у нее неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия.

Во время беседы с копами женщина в письменном заявлении отказалась от младенца, добавили правоохранители.

Ребенка полицейские изъяли и поместили в больницу. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.