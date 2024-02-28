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Райони п’яти населених пунктів Харківщини були під авіаударами РФ – Генштаб

Події 19:39   28.02.2024
Олена Нагорна
Райони п’яти населених пунктів Харківщини були під авіаударами РФ – Генштаб

Одну ворожу атаку відбили за добу на Харківщині – біля села Табаївка Куп’янського району.

Там окупанти намагалися вибити українські війська з позицій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів поблизу населених пунктів Куп’янськ, Синьківка, Плоске, Бударки та Варварівка.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стрілеча, Лук’янці, Стариця, Вовчанськ, Западне, Синьківка, Іванівка та Котлярівка.

Читайте також: 13 атак і три авіаудари на Харківщині — зведення Генштабу ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 19:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну ворожу атаку відбили за добу на Харківщині – біля села Табаївка Куп’янського району".