Райони п’яти населених пунктів Харківщини були під авіаударами РФ – Генштаб
Одну ворожу атаку відбили за добу на Харківщині – біля села Табаївка Куп’янського району.
Там окупанти намагалися вибити українські війська з позицій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також супротивник завдав авіаударів поблизу населених пунктів Куп’янськ, Синьківка, Плоске, Бударки та Варварівка.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стрілеча, Лук’янці, Стариця, Вовчанськ, Западне, Синьківка, Іванівка та Котлярівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, атаки, генштаб, Купянский район, обстріли, Табаевка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 19:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну ворожу атаку відбили за добу на Харківщині – біля села Табаївка Куп’янського району".