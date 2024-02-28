Районы пяти населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Одну вражескую атаку отбили за сутки на Харьковщине — возле села Табаевка Купянского района.
Там оккупанты пытались выбить украинские войска с занимаемых позиций, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также противник нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Купянск, Синьковка, Плоское, Бударки и Варваровка.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Стрелечья, Лукьянцы, Старица, Волчанск, Западное, Синьковка, Ивановка и Котляровка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, генштаб, Купянский район, обстрелы, Табаевка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 19:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну вражескую атаку отбили за сутки на Харьковщине — возле села Табаевка Купянского района.".