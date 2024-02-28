Районы пяти населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб

Одну вражескую атаку отбили за сутки на Харьковщине — возле села Табаевка Купянского района.

Там оккупанты пытались выбить украинские войска с занимаемых позиций, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Купянск, Синьковка, Плоское, Бударки и Варваровка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Стрелечья, Лукьянцы, Старица, Волчанск, Западное, Синьковка, Ивановка и Котляровка.