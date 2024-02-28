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Районы пяти населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб

Происшествия 19:39   28.02.2024
Елена Нагорная
Районы пяти населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Одну вражескую атаку отбили за сутки на Харьковщине — возле села Табаевка Купянского района.

Там оккупанты пытались выбить украинские войска с занимаемых позиций, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Купянск, Синьковка, Плоское, Бударки и Варваровка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Стрелечья, Лукьянцы, Старица, Волчанск, Западное, Синьковка, Ивановка и Котляровка.

Читайте также: 13 атак и три авиаудара на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 19:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну вражескую атаку отбили за сутки на Харьковщине — возле села Табаевка Купянского района.".