У неділю трамваї не ходитимуть пів дня на Салтівці у Харкові
У неділю, 3 березня, трамваї №6, 8,16, 16-А та 27 з 9:30 до 15:00 не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від в’їзду Семиградського до вул. Героїв Праці, а також на Салтівському шосе та у пров. Салтівському, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: маршрут, ремонт, салтовка, трамвай, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 18:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 3 березня, трамваї №6, 8,16, 16-А та 27 з 9:30 до 15:00 не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від в’їзду Семиградського до вул. Героїв Праці, а також на Салтівському шосе та у пров. Салтівському, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.".