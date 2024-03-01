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В воскресенье трамваи не будут ходить полдня на Салтовке в Харькове

Общество 18:56   01.03.2024
Оксана Якушко
В воскресенье трамваи не будут ходить полдня на Салтовке в Харькове

В воскресенье, 3 марта, трамваи №6, 8,16, 16А и 27 с 9:30 до 15:00 не будут ходить на ул. Академика Павлова, на участке от Семиградского въезда до ул. Героев Труда, а также на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В этот период трамваи будут курсировать так:

№6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 18:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 3 марта, трамваи №6, 8,16, 16А и 27 с 9:30 до 15:00 не будут ходить на ул. Академика Павлова, на участке от Семиградского въезда до ул. Героев Труда, а также на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".