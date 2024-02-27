Два дня трамваи не будут возить пассажиров на Алексеевку в Харькове

28 и 29 февраля с 10:00 до 15:00 трамваи №20 не будут ходить по пр. Победы и ул. Клочковский, на участке от разворотного круга «Пр. Победы» до разворотного круга «Ул. Новгородская», сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Это связано с ремонтом контактной сети.

В этот период трамвай №20 будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Новгородская».