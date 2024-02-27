Два дня трамваи не будут возить пассажиров на Алексеевку в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
28 и 29 февраля с 10:00 до 15:00 трамваи №20 не будут ходить по пр. Победы и ул. Клочковский, на участке от разворотного круга «Пр. Победы» до разворотного круга «Ул. Новгородская», сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Это связано с ремонтом контактной сети.
В этот период трамвай №20 будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Новгородская».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Алексеевка, движение, маршрут, рух, трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 и 29 февраля с 10:00 до 15:00 трамваи №20 не будут ходить по пр. Победы и ул. Клочковский, на участке от разворотного круга «Пр. Победы» до разворотного круга «Ул. Новгородская», сообщили в Департаменте инфраструктуры.".