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Два дня трамваи не будут возить пассажиров на Алексеевку в Харькове

Общество 17:28   27.02.2024
Оксана Якушко
Два дня трамваи не будут возить пассажиров на Алексеевку в Харькове Фото: Харьковский горсовет

28 и 29 февраля с 10:00 до 15:00 трамваи №20 не будут ходить по пр. Победы и ул. Клочковский, на участке от разворотного круга «Пр. Победы» до разворотного круга «Ул. Новгородская», сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Это связано с ремонтом контактной сети.

В этот период трамвай №20 будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Новгородская».

Читайте также: В центре Харькова в среду — ремонт: запретят движение троллейбусов и трамваев

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 и 29 февраля с 10:00 до 15:00 трамваи №20 не будут ходить по пр. Победы и ул. Клочковский, на участке от разворотного круга «Пр. Победы» до разворотного круга «Ул. Новгородская», сообщили в Департаменте инфраструктуры.".