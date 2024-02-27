Два дні трамваї не возитимуть пасажирів на Олексіївку у Харкові
Фото: Харківська міськрада
28 та 29 лютого з 10:00 до 15:00 трамваї №20 не ходитимуть на пр. Перемоги та вул. Клочківській, на ділянці від розворотного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Вул. Новгородська», повідомили у Департаменті інфраструктури.
Це через ремонт контактної мережі.
У цей період трамвай №20 курсуватиме так: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Новгородська».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Алексеевка, маршрут, рух, трамвай, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 17:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 та 29 лютого з 10:00 до 15:00 трамваї №20 не ходитимуть на пр. Перемоги та вул. Клочківській, на ділянці від розворотного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Вул. Новгородська», повідомили у Департаменті інфраструктури.".