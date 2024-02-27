Два дні трамваї не возитимуть пасажирів на Олексіївку у Харкові

28 та 29 лютого з 10:00 до 15:00 трамваї №20 не ходитимуть на пр. Перемоги та вул. Клочківській, на ділянці від розворотного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Вул. Новгородська», повідомили у Департаменті інфраструктури.

Це через ремонт контактної мережі.

У цей період трамвай №20 курсуватиме так: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Новгородська».