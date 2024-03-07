Ділянки вартістю 154 млн грн біля ставка на Харківщині повернули державі
У 2004 році Великобурлуцька районна держадміністрація та підприємство уклали договір щодо оренди чотирьох земельних ділянок водного фонду зі ставком та з прибережною захисною смугою загальною площею майже 60 га строком на 10 років для рибогосподарських потреб, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Ці землі розташовані поблизу села Новоселівка, поза межами населених пунктів. У 2014 році уклали додаткову угоду про поновлення терміну дії договору ще на 20 років.
Але підприємству передавали в оренду земельні ділянки площею близько 60 га з іншими кадастровими номерами, що суперечить вимогам законодавства.
Ділянки, про які йдеться, частково накладалися на земельні ділянки лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні держпідприємства «Куп’янське лісове господарство» і розташовані на території Великобурлуцького лісництва. При цьому державне підприємство згоду на вилучення цих земель не надавало.
Орендований ставок площею 52 га повернули власнику – Великобурлуцькій селищній раді. Суд задовольнив позов Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та скасував оренду земельних ділянок водного фонду.
Проте землі прибережної смуги площею понад 6 га до цього часу залишалися у користуванні орендаря.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: аренда, земля, прибрежная зона, пруд, суд, участок земли, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 18:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2004 році Великобурлуцька районна держадміністрація та підприємство уклали договір щодо оренди чотирьох земельних ділянок водного фонду зі ставком та з прибережною захисною смугою загальною площею майже 60 га строком на 10 років для рибогосподарських потреб, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".