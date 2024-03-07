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Ділянки вартістю 154 млн грн біля ставка на Харківщині повернули державі

Суспільство 18:57   07.03.2024
Оксана Якушко
Ділянки вартістю 154 млн грн біля ставка на Харківщині повернули державі Фото: Харківська обласна прокуратура

У 2004 році Великобурлуцька районна держадміністрація та підприємство уклали договір щодо оренди чотирьох земельних ділянок водного фонду зі ставком та з прибережною захисною смугою загальною площею майже 60 га строком на 10 років для рибогосподарських потреб, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

Ці землі розташовані поблизу села Новоселівка, поза межами населених пунктів. У 2014 році уклали додаткову угоду про поновлення терміну дії договору ще на 20 років.

Але підприємству передавали в оренду земельні ділянки площею близько 60 га з іншими кадастровими номерами, що суперечить вимогам законодавства.

Ділянки, про які йдеться, частково накладалися на земельні ділянки лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні держпідприємства «Куп’янське лісове господарство» і розташовані на території Великобурлуцького лісництва. При цьому державне підприємство згоду на вилучення цих земель не надавало.

Орендований ставок площею 52 га повернули власнику – Великобурлуцькій селищній раді. Суд задовольнив позов Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та скасував оренду земельних ділянок водного фонду.

Проте землі прибережної смуги площею понад 6 га до цього часу залишалися у користуванні орендаря.

Читайте також: Ставок за майже 90 млн грн суд забрав у підприємця на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 18:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2004 році Великобурлуцька районна держадміністрація та підприємство уклали договір щодо оренди чотирьох земельних ділянок водного фонду зі ставком та з прибережною захисною смугою загальною площею майже 60 га строком на 10 років для рибогосподарських потреб, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".