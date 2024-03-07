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Участки стоимостью 154 млн грн возле пруда на Харьковщине вернули государству

Общество 18:57   07.03.2024
Оксана Якушко
Участки стоимостью 154 млн грн возле пруда на Харьковщине вернули государству Фото: Харьковская областная прокуратура

В 2004 году Великобурлукская районная госадминистрация и предприятие заключили договор аренды четырех земельных участков водного фонда с прудом и с прибрежной полосой площадью почти 60 га сроком на 10 лет для рыбохозяйственных нужд, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Эти земли расположены вблизи села Новоселовка, за пределами населенных пунктов. В 2014 году было заключено дополнительное соглашение о возобновлении срока действия договора еще на 20 лет.

Но предприятию передавали в аренду земельные участки площадью около 60 га с другими кадастровыми номерами, что противоречит требованиям законодательства.

Участки, о которых идет речь, частично накладывались на лес из «Купянского лесного хозяйства» и расположен на территории Великобурлукского лесничества. При этом государственное предприятие согласие на изъятие этих земель не давало.

Арендованный пруд площадью 52 га вернули владельцу – Великобурлукскому поселковому совету. Суд удовлетворил иск Купянской окружной прокуратуры Харьковской области и отменил аренду земельных участков водного фонда.

Однако земли прибрежной полосы площадью более 6 га до настоящего времени оставались в пользовании арендатора.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 18:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2004 году Великобурлукская районная госадминистрация и предприятие заключили договор аренды четырех земельных участков водного фонда с прудом и с прибрежной полосой площадью почти 60 га сроком на 10 лет для рыбохозяйственных нужд, сообщила Харьковская областная прокуратура.".