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Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине

Общество 12:16   14.12.2023
Виктория Яковенко
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине Фото: id-legalgroup.com

Земельный участок водного фонда площадью более 11 га почти за 90 миллионов гривен вернут громаде на Харьковщине.

Речь идет об участке, расположенном на территории Краснопавловского поселкового совета Лозовского района. По данным Харьковской областной прокуратуры, эту землю на основании договора аренды передали мужчине для рыбохозяйственных нужд.

Срок действия договора истек в сентябре 2019 года, после чего арендатор должен был вернуть земельный участок в состоянии, не хуже по сравнению с тем, в котором он получил его.

Однако мужчина не освободил участок и не вернул его Лозовскому городскому совету, отметили правоохранители.

«Многочисленные обращения органа местного самоуправления о необходимости выполнения требований договора о возвращении объекта аренды оставлены арендатором без реагирования», — добавили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители подали в суд иск в интересах государства о возвращении этого земельного участка. Суд его удовлетворил.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Земельный участок водного фонда площадью более 11 га почти за 90 миллионов гривен вернут громаде на Харьковщине.".