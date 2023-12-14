Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
Земельный участок водного фонда площадью более 11 га почти за 90 миллионов гривен вернут громаде на Харьковщине.
Речь идет об участке, расположенном на территории Краснопавловского поселкового совета Лозовского района. По данным Харьковской областной прокуратуры, эту землю на основании договора аренды передали мужчине для рыбохозяйственных нужд.
Срок действия договора истек в сентябре 2019 года, после чего арендатор должен был вернуть земельный участок в состоянии, не хуже по сравнению с тем, в котором он получил его.
Однако мужчина не освободил участок и не вернул его Лозовскому городскому совету, отметили правоохранители.
«Многочисленные обращения органа местного самоуправления о необходимости выполнения требований договора о возвращении объекта аренды оставлены арендатором без реагирования», — добавили в прокуратуре.
Поэтому правоохранители подали в суд иск в интересах государства о возвращении этого земельного участка. Суд его удовлетворил.
Читайте также: У предпринимателя на Харьковщине забрали через суд 24 га пруда: причина
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: аренда, предприниматель, прокуратура, пруд, рыба, суд, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Земельный участок водного фонда площадью более 11 га почти за 90 миллионов гривен вернут громаде на Харьковщине.".