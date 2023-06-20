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У предпринимателя на Харьковщине забрали через суд 24 га пруда: причина

Общество 12:32   20.06.2023
Виктория Яковенко
У предпринимателя на Харьковщине забрали через суд 24 га пруда: причина Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области предприниматель пользовался водоемом по истечении срока договора аренды земли.

По данным Харьковской областной прокуратуры, предприниматель, занимавшийся рыбохозяйственной деятельностью на водном объекте, использовал земельный участок площадью 24 га после окончания срока договора аренды земли, не имея на это правовых оснований.

Предприниматель без заключения дополнительного соглашения платил за пользование землей сумму, определенную в договоре аренды 2005 года, срок действия которого истек.

Поэтому прокуратура подала в суд соответствующее заявление, которое было удовлетворено. Ответчик обжаловал это решение.

Постановлением восточного апелляционного хозяйственного суда решение первой инстанции оставили в силе. Земельный участок вернули Беляевскому сельскому совету.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 12:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области предприниматель пользовался водоемом по истечении срока договора аренды земли. ".