У предпринимателя на Харьковщине забрали через суд 24 га пруда: причина

В Харьковской области предприниматель пользовался водоемом по истечении срока договора аренды земли.

По данным Харьковской областной прокуратуры, предприниматель, занимавшийся рыбохозяйственной деятельностью на водном объекте, использовал земельный участок площадью 24 га после окончания срока договора аренды земли, не имея на это правовых оснований.

Предприниматель без заключения дополнительного соглашения платил за пользование землей сумму, определенную в договоре аренды 2005 года, срок действия которого истек.

Поэтому прокуратура подала в суд соответствующее заявление, которое было удовлетворено. Ответчик обжаловал это решение.

Постановлением восточного апелляционного хозяйственного суда решение первой инстанции оставили в силе. Земельный участок вернули Беляевскому сельскому совету.

Читайте также: На Харьковщине предприятие третий год разводит рыбу в незаконно занятом пруду