На Харьковщине предприятие третий год разводит рыбу в незаконно занятом пруду

Срок аренды, в которую отдавал пруд на Харьковщине Люботинский горсовет, истек еще в 2020 году, но «рыбоводы» отказались освободить территорию.

«Люботинским городским советом Харьковской области передан в аренду частному обществу земельный участок, на котором расположен пруд, для разведения товарной рыбы. Срок действия договора аренды истек в январе 2020 года. Согласно условиям договора, по истечении срока аренды предприятие было обязано освободить в десятидневный срок земельный участок, привести его в надлежащее состояние и вернуть арендодателю с оформлением соответствующего акта передачи. Однако предприятие до сих пор не вернуло объект аренды Люботинскому городскому совету и продолжает использовать указанный земельный участок незаконно», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Территория, которую незаконно «прихватили» бывшие арендаторы — 57 га. А стоимость этой земли водного фонда оценивают в 290 млн грн. Люботинская мэрия, по данным прокуроров неоднократно связывалась в арендаторами, требуя выполнить договор. Но это не подействовало. Поэтому прокуратура подала иск в суд.

«Решением Хозяйственного суда Харьковской области ответчик обязан вернуть земельный участок водного фонда арендодателю с оформлением акта его передачи. После вступления указанного решения в законную силу окружной прокуратурой будет обеспечено его выполнение», — сообщила пресс-служба ведомства.