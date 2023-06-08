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На Харківщині підприємство розводить рибу в незаконно зайнятому ставку

Суспільство 10:46   08.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині підприємство розводить рибу в незаконно зайнятому ставку

Термін оренди, в яку віддавала ставок на Харківщині Люботинська міськрада, минув ще 2020 року, але “рибоводи” відмовилися звільнити територію.

Люботинською міською радою Харківською області передано в оренду приватному товариству земельну ділянку, на якій розташований ставок, для розведення товарної риби. Строк дії договору оренди закінчився у січні 2020 року. Відповідно до умов договору, по закінченню терміну оренди підприємство було зобов’язане звільнити в десятиденний строк земельну ділянку, привести її в належний стан та повернути орендодавцю з оформленням відповідного акта передачі. Однак підприємство дотепер не повернуло об’єкт оренди Люботинській міській раді та продовжує використовувати вказану земельну ділянку незаконно“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Територія, яку незаконно “прихопили” колишні орендарі, – 57 га. А вартість цієї землі водного фонду оцінюють у 290 млн грн. Люботинська мерія, за даними прокурорів, неодноразово зв’язувалася з орендарями, вимагаючи виконати договір. Але це не подіяло. Тому прокуратура подала позов до суду.

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Рішенням Господарського суду Харківської області зобов’язано відповідача повернути земельну ділянку водного фонду орендодавцю з оформленням акта її передачі. Після набрання вказаним рішенням законної сили окружною прокуратурою буде забезпечено його виконання“, — повідомила пресслужба відомства.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 10:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Термін оренди, в яку віддавала ставок на Харківщині Люботинська міськрада, минув ще 2020 року, але “рибоводи” відмовилися звільнити територію".