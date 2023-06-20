У підприємця на Харківщині забрали через суд 24 га ставку: причина

На Харківщині підприємець користувався водоймою після закінчення строку договору оренди землі.

За даними Харківської обласної прокуратури, підприємець, який займався рибогосподарською діяльністю на водному об’єкті — ставку, використовував земельну ділянку водного фонду площею 24 га після закінчення строку договору оренди землі, не маючи на це правових підстав.

Підприємець без укладення додаткової угоди сплачував за користування землею суму, визначену в договорі оренди 2005 року, строк дії якого закінчився.

Тож, прокуратура подала до суду відповідну заяву, яку було задоволено. Відповідач оскаржив це рішення.

Постановою східного апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції залишено в силі. Земельну ділянку повернуто Біляївській сільській раді.

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