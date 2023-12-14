Ставок за майже 90 млн грн суд забрав у підприємця на Харківщині

Земельну ділянку водного фонду площею понад 11 га за майже 90 мільйонів гривень повернуть громаді на Харківщині.

Йдеться про ділянку, яка розташована на території Краснопавлівської селищної ради Лозівського району. За даними Харківської обласної прокуратури, цю землю на підставі договору оренди передали чоловіку для рибогосподарських потреб.

Строк дії договору закінчився у вересні 2019 року, після чого орендар мав повернути земельну ділянку у стані, не гіршому в порівнянні з тим, у якому він одержав її.

Однак чоловік не звільнив ділянку і не повернув її Лозівській міській раді, зазначили правоохоронці.

«Численні звернення органу місцевого самоврядування про необхідність виконання вимог договору щодо повернення об’єкта оренди залишені орендарем без реагування», – додали у прокуратурі.

Тож правоохоронці подали до суду позов в інтересах держави про повернення цієї земельної ділянки. Суд його ухвалив.