Рейс за €340 тисяч. Автобус із 34-ма ухилянтами запинили на кордоні з Румунією
У Чернівецькій області на ділянці «Порубне», біля кордону з Румунією, після переслідування правоохоронці затримали мікроавтобус з 34 порушниками, повідомила Державна прикордонна служба України.
Пасажири мікроавтобуса є громадянами України, мешканцями 12 різних областей віком від 25 до 40 років. Вони були у вантажному відсіку.
Кермував автобусом чоловік, який підозрюється в організації незаконного переміщення осіб та певний час перебуває в полі зору оперативників Держприкордонслужби України. Організатор зібрав клієнтів за допомогою одного з месенджерів. За доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску кожен з пасажирів заплатив по 10 тисяч євро. Загалом організатор отримав €340 тисячі.
Під час затримання, яке спланували СБУ та прикордонники, ухилянти поводитися зухвало та не виконували законних вимог правоохоронців. Тож силовики застосували фізичну силу.
Організатору рейсу “світить” від 3 до 9 років позбавлення волі за статтею 332 Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 21:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чернівецькій області на ділянці «Порубне», біля кордону з Румунією, після переслідування правоохоронці затримали мікроавтобус з 34 порушниками, повідомила Державна прикордонна служба України. ".