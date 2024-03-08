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Рейс за €340 тисяч. Автобус із 34-ма ухилянтами запинили на кордоні з Румунією

Події 21:09   08.03.2024
Оксана Якушко
Рейс за €340 тисяч. Автобус із 34-ма ухилянтами запинили на кордоні з Румунією

У Чернівецькій області на ділянці «Порубне», біля кордону з Румунією, після переслідування правоохоронці затримали мікроавтобус з 34 порушниками, повідомила Державна прикордонна служба України. 

Пасажири мікроавтобуса є громадянами України, мешканцями 12 різних областей віком від 25 до 40 років. Вони були у вантажному відсіку.

Кермував автобусом чоловік, який підозрюється в організації незаконного переміщення осіб та певний час перебуває в полі зору оперативників Держприкордонслужби України. Організатор зібрав клієнтів за допомогою одного з месенджерів. За доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску кожен з пасажирів заплатив по 10 тисяч євро. Загалом організатор отримав €340 тисячі.

Під час затримання, яке спланували СБУ та прикордонники, ухилянти поводитися зухвало та не виконували законних вимог правоохоронців. Тож силовики застосували фізичну силу.

Організатору рейсу “світить” від 3 до 9 років позбавлення волі за статтею 332 Кримінального кодексу України.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 21:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чернівецькій області на ділянці «Порубне», біля кордону з Румунією, після переслідування правоохоронці затримали мікроавтобус з 34 порушниками, повідомила Державна прикордонна служба України. ".