Рейс за €340 тысяч. Автобус с 34-мя уклонистами поймали на границе с Румынией

В Черновицкой области на участке «Порубное» возле границы с Румынией после преследования правоохранители задержали микроавтобус с 34 нарушителями, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пассажиры микроавтобуса являются гражданами Украины, жителями 12 разных областей в возрасте от 25 до 40 лет. Они находились в грузовом отсеке.

Вел автобус мужчина, который подозревается в организации незаконного перемещения лиц и некоторое время находится в поле зрения оперативников Госпогранслужбы Украины. Организатор собрал клиентов с помощью одного из мессенджеров. За доставку в Румынию в обход пунктов пропуска каждый из пассажиров заплатил по 10 тысяч евро. В целом организатор получил €340 тысяч.

Во время задержания, спланированного СБУ и пограничниками, уклонисты вели себя дерзко и не выполняли законных требований правоохранителей. Так что силовики применили физическую силу.

Организатору рейса «светит» от 3 до 9 лет лишения свободы по статье 332 Уголовного кодекса Украины.