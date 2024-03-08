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Рейс за €340 тысяч. Автобус с 34-мя уклонистами поймали на границе с Румынией

Происшествия 21:09   08.03.2024
Оксана Якушко
Рейс за €340 тысяч. Автобус с 34-мя уклонистами поймали на границе с Румынией

В Черновицкой области на участке «Порубное» возле границы с Румынией после преследования правоохранители задержали микроавтобус с 34 нарушителями, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пассажиры микроавтобуса являются гражданами Украины, жителями 12 разных областей в возрасте от 25 до 40 лет. Они находились в грузовом отсеке.

Вел автобус мужчина, который подозревается в организации незаконного перемещения лиц и некоторое время находится в поле зрения оперативников Госпогранслужбы Украины. Организатор собрал клиентов с помощью одного из мессенджеров. За доставку в Румынию в обход пунктов пропуска каждый из пассажиров заплатил по 10 тысяч евро. В целом организатор получил €340 тысяч.

Во время задержания, спланированного СБУ и пограничниками, уклонисты вели себя дерзко и не выполняли законных требований правоохранителей. Так что силовики применили физическую силу.

Организатору рейса «светит» от 3 до 9 лет лишения свободы по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 21:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Черновицкой области на участке «Порубное» возле границы с Румынией после преследования правоохранители задержали микроавтобус с 34 нарушителями, сообщила Государственная пограничная служба Украины.".