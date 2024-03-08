У Харкові – новий керівник: кого призначили

Регіональним координатором Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України в Харківській області призначили депутата міськради від “Слуги народу” Максима Бондаренка.

Про призначення керівника управління повідомила пресслужба ХОВА. Бондаренка представив місцевим чиновникам начальник ХОВА Олег Синєгубов на апаратній нараді. Він також повідомив, що в регіонального координатора буде багато роботи.

“Необхідно реанімовувати роботу юстиції, адже велика кількість приміщень постраждала внаслідок російської агресії. Це одне з завдань, яким необхідно займатися першочергово”, – сказав Синєгубов.

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Максим Бондаренко – харків’янин, депутат міськради від президентської партії “Слуга народу”. Згідно з його офіційною біографією, що розміщена на сайті міськради, новий регіональний координатор народився у Харкові 9 лютого 1983 року. Навчався у школах №152 та №99, а також – Харківському державному вищому училищі фізичної культури №1 (на факультеті водних видів спорту). Він – майстер спорту з плавання, переможець та призер українських та міжнародних змагань. Окрім спортивної освіти, чиновник має і юридичну – він завершив НЮА ім. Ярослава Мудрого (факультет підготовки кадрів для органів прокуратури). З 2005 до 2017 року працював на різних посадах в органах прокуратури Харківської області. А після звільнення за власним бажанням у 2017-му став заступником директора з юридичних питань у приватній компанії. У 2019-му отримав свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю. Одружений, виховує сина.