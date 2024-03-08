В Харькове — новый руководитель: кого назначили

Региональным координатором Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Украины по Харьковской области назначили депутата горсовета от «Слуги народа» Максима Бондаренко.

О назначении руководителя управления сообщила пресс-служба ХОВА. Бондаренко представил местным чиновникам начальник ХОВА Олег Синегубов на аппаратном совещании. Он также сообщил, что регионального координатора будет немало работы.

«Необходимо реанимировать работу юстиции, ведь большое количество помещений пострадало в результате российской агрессии. Это одна из задач, которой необходимо заниматься в первую очередь», — сказал Синегубов.

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Максим Бондаренко — харьковчанин, депутат горсовета от президентской партии «Слуга народа». Согласно его официальной биографии, размещенной на сайте горсовета, новый региональный координатор родился в Харькове 9 февраля 1983 года. Учился в школах №152 и № 99, а также — Харьковском государственном высшем училище физической культуры №1 (на факультете водных видов спорта). Он — мастер спорта по плаванию, победитель и призер украинских и международных соревнований. Кроме спортивного образования, у чиновника есть и юридическое — он завершил НЮА им Ярослава Мудрого (факультет подготовки кадров для органов прокуратуры). С 2005 по 2017 год работал на различных должностях в органах прокуратуры Харьковской области. А после увольнения по собственному желанию в 2017-м — стал заместителем директора по юридическим вопросам в частной компании. В 2019-му получил свидетельство на занятие адвокатской деятельностью. Женат, воспитывает сына.