На Харківщині врятували життя людині під час пожежі

Пожежа вранці 11 березня сталася у селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині.

Рятувальників на місце викликали о 05:20. Горіла квартира в житловій 5-поверхівці в першому мікрорайоні селища. На місце прибули бійці ДСНС та добровольці місцевої пожежної команди.

“Спільно вони провели розвідку, під час якої виявили пожежу у квартирі на другому поверсі, яка спричинила сильне задимлення сходової клітини. В ході подальшого обстеження в одній з квартир на п’ятому поверсі було виявлено 62-річну жінку, яка потерпала від диму. Її негайно вивели на свіже повітря, врятувавши життя”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу ліквідували о 06:35. Її причину з’ясовують.