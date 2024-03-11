Live
  • Пн 11.03.2024
  • Харків  -2°С
  • USD 38.14
  • EUR 41.7

На Харківщині врятували життя людині під час пожежі

Події 09:12   11.03.2024
Оксана Горун
На Харківщині врятували життя людині під час пожежі

Пожежа вранці 11 березня сталася у селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині.

Рятувальників на місце викликали о 05:20. Горіла квартира в житловій 5-поверхівці в першому мікрорайоні селища. На місце прибули бійці ДСНС та добровольці місцевої пожежної команди.

“Спільно вони провели розвідку, під час якої виявили пожежу у квартирі на другому поверсі, яка спричинила сильне задимлення сходової клітини. В ході подальшого обстеження в одній з квартир на п’ятому поверсі було виявлено 62-річну жінку, яка потерпала від диму. Її негайно вивели на свіже повітря, врятувавши життя”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Читайте також: Двоє загиблих та 3 пожежі через обстріли: ДСНС про події на Харківщині

Пожежу ліквідували о 06:35. Її причину з’ясовують.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 11 березня: перший Оскар України та атака “шахедів”
Головні новини Харкова 11 березня: перший Оскар України та атака “шахедів”
11.03.2024, 10:30
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
10.03.2024, 13:26
ISW заявив про просування військ РФ під Куп’янськом
ISW заявив про просування військ РФ під Куп’янськом
07.03.2024, 08:55
Куди цілилися росіяни в Харкові: два “прильоти” – біля аеропорту
Куди цілилися росіяни в Харкові: два “прильоти” – біля аеропорту
11.03.2024, 10:23
Комунальники усувають наслідки “прильоту” по Харкову (фото)
Комунальники усувають наслідки “прильоту” по Харкову (фото)
11.03.2024, 10:01
Одного з головних героїв оскароносного фільму харків’ян поранили – МВС
Одного з головних героїв оскароносного фільму харків’ян поранили – МВС
11.03.2024, 09:46

Новини за темою:

15:40
На Харківщині ДСНСники врятували цуценят: подробиці операції (фото)
07:54
“Швидка” у Харкові реанімувала 28-річного чоловіка, він помирав
21:32
30-річного харків’янина-ухилянта рятували з дерева посеред річки на кордоні
16:34
У Куп’янську з-під завалів урятували жінку
09:50
Вранці під Харковом із крижаної води врятували рибалку

Ви читали новину: «На Харківщині врятували життя людині під час пожежі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 09:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа вранці 11 березня сталася у селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині".