На Харківщині врятували життя людині під час пожежі
Пожежа вранці 11 березня сталася у селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині.
Рятувальників на місце викликали о 05:20. Горіла квартира в житловій 5-поверхівці в першому мікрорайоні селища. На місце прибули бійці ДСНС та добровольці місцевої пожежної команди.
“Спільно вони провели розвідку, під час якої виявили пожежу у квартирі на другому поверсі, яка спричинила сильне задимлення сходової клітини. В ході подальшого обстеження в одній з квартир на п’ятому поверсі було виявлено 62-річну жінку, яка потерпала від диму. Її негайно вивели на свіже повітря, врятувавши життя”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Пожежу ліквідували о 06:35. Її причину з’ясовують.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 09:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа вранці 11 березня сталася у селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині".