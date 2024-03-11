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На Харьковщине спасли жизнь человеку на пожаре

Происшествия 09:12   11.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине спасли жизнь человеку на пожаре

Пожар утром 11 марта произошел в поселке Ковшаровка Купянского района на Харьковщине.

Спасателей на место вызвали в 05:20. Горела квартира в жилой 5-этажке в первом микрорайоне поселка. На место прибыли бойцы ГСЧС и добровольцы местной пожарной команды.

«Совместно они провели разведку, во время которой обнаружили пожар в квартире на втором этаже, вызвавший сильное задымление лестничной клетки. В ходе дальнейшего обследования в одной из квартир на пятом этаже была обнаружена 62-летняя женщина, которая пострадала от дыма. Ее немедленно вывели на свежий воздух, чем спасли жизнь», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Пожар ликвидировали в 06:35. Его причину выясняют.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 09:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар утром 11 марта произошел в поселке Ковшаровка Купянского района на Харьковщине".