На Харьковщине спасли жизнь человеку на пожаре
Пожар утром 11 марта произошел в поселке Ковшаровка Купянского района на Харьковщине.
Спасателей на место вызвали в 05:20. Горела квартира в жилой 5-этажке в первом микрорайоне поселка. На место прибыли бойцы ГСЧС и добровольцы местной пожарной команды.
«Совместно они провели разведку, во время которой обнаружили пожар в квартире на втором этаже, вызвавший сильное задымление лестничной клетки. В ходе дальнейшего обследования в одной из квартир на пятом этаже была обнаружена 62-летняя женщина, которая пострадала от дыма. Ее немедленно вывели на свежий воздух, чем спасли жизнь», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Читайте также: Двое погибших и 3 пожара из-за обстрелов: ГСЧС о происшествиях на Харьковщине
Пожар ликвидировали в 06:35. Его причину выясняют.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС, новости Харькова, пожары, пострадавшая, спасли;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине спасли жизнь человеку на пожаре»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 09:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар утром 11 марта произошел в поселке Ковшаровка Купянского района на Харьковщине".