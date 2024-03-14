У Харкові тролейбус повернувся на звичний маршрут

У Харкові тролейбус №40 14 березня знову поїде Сумською – ремонт контактної мережі завершили швидше, ніж планували.

“Тролейбус №40 сьогодні, 14 березня, курсуватиме за своїм основним маршрутом. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з частковим завершенням робіт з ремонту контактної мережі, що забезпечило можливість руху тролейбусів на вул. Сумській, на ділянці від розворотного кола “Центральний парк” до вул. Дерев’янка, без використання автономного ходу“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Раніше планували, що тролейбуси не їздитимуть Сумською два дні – 13 і 14 березня – з 10:00 до 15:00.