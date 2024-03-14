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У Харкові тролейбус повернувся на звичний маршрут

Події 11:07   14.03.2024
Оксана Горун
У Харкові тролейбус повернувся на звичний маршрут

У Харкові тролейбус №40 14 березня знову поїде Сумською – ремонт контактної мережі завершили швидше, ніж планували.

Тролейбус №40 сьогодні, 14 березня, курсуватиме за своїм основним маршрутом. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з частковим завершенням робіт з ремонту контактної мережі, що забезпечило можливість руху тролейбусів на вул. Сумській, на ділянці від розворотного кола “Центральний парк” до вул. Дерев’янка, без використання автономного ходу“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Раніше планували, що тролейбуси не їздитимуть Сумською два дні – 13 і 14 березня – з 10:00 до 15:00.

Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: Відновлення Харкова: плани, реальність та до чого тут Фостер (відео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 11:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тролейбус №40 14 березня знову поїде Сумською – ремонт контактної мережі завершили швидше, ніж планували".