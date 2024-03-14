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В Харькове троллейбус вернулся на привычный маршрут

Происшествия 11:07   14.03.2024
Оксана Горун
В Харькове троллейбус вернулся на привычный маршрут Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове троллейбус №40 14 марта вновь поедет по Сумской — ремонт контактной сети завершили быстрее, чем планировали.

«Троллейбус №40 сегодня, 14 марта, будет курсировать по своему основному маршруту. Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с частичным завершением работ по ремонту контактной сети, что обеспечило возможность движения троллейбусов по ул. Сумской, на участке от разворотного круга «Центральный парк» до ул. Деревянко без использования автономного хода», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее планировали, что троллейбусы не будут ездить по Сумской два дня — 13 и 14 марта — с 10:00 до 15:00.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Восстановление Харькова: планы, реальность и при чем здесь Фостер (видео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 11:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове троллейбус №40 14 марта вновь поедет по Сумской — ремонт контактной сети завершили быстрее, чем планировали".