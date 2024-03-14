В Харькове троллейбус вернулся на привычный маршрут

В Харькове троллейбус №40 14 марта вновь поедет по Сумской — ремонт контактной сети завершили быстрее, чем планировали.

«Троллейбус №40 сегодня, 14 марта, будет курсировать по своему основному маршруту. Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с частичным завершением работ по ремонту контактной сети, что обеспечило возможность движения троллейбусов по ул. Сумской, на участке от разворотного круга «Центральный парк» до ул. Деревянко без использования автономного хода», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее планировали, что троллейбусы не будут ездить по Сумской два дня — 13 и 14 марта — с 10:00 до 15:00.

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