С-300 і «шахеди»: у першій половині березня РФ обстрілювала Харківщину щодня
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері «Суспільне. Студія» розповів, як часто і чим атакувала армія РФ територію Харківщини у першій половині березня.
«Особливість Харківщини це те, що росіяни використовують дуже багато ракет С-300. Тому, що їх багато, вони недорогі й радіус їхніх ударів оптимальний для ударів по місту та області. Оскільки їхня дальність близько 50-70 км, з території Бєлгородщини здійснюються такі обстріли. Також по нашій території часто використовуються «шахеди», «герані» для ударів по тих локаціях, які їх цікавлять. У першій половині березня росіяни атакували Харків раз на кілька днів, а саме Харківська область обстрілюється щодня. Це Купʼянський та Вовчанський напрямки», – сказав Чубенко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, прокуратура, рф, С-300, харківщина, чубенко, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 14:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері «Суспільне. Студія» розповів, як часто і чим атакувала армія РФ територію Харківщини у першій половині березня.".