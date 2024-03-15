С-300 і «шахеди»: у першій половині березня РФ обстрілювала Харківщину щодня

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері «Суспільне. Студія» розповів, як часто і чим атакувала армія РФ територію Харківщини у першій половині березня.

«Особливість Харківщини це те, що росіяни використовують дуже багато ракет С-300. Тому, що їх багато, вони недорогі й радіус їхніх ударів оптимальний для ударів по місту та області. Оскільки їхня дальність близько 50-70 км, з території Бєлгородщини здійснюються такі обстріли. Також по нашій території часто використовуються «шахеди», «герані» для ударів по тих локаціях, які їх цікавлять. У першій половині березня росіяни атакували Харків раз на кілька днів, а саме Харківська область обстрілюється щодня. Це Купʼянський та Вовчанський напрямки», – сказав Чубенко.