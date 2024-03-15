С-300 и «шахеды»: в первой половине марта РФ била по Харьковщине каждый день
Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире «Суспільне. Студія» рассказал, как часто и чем атаковала армия РФ территорию Харьковщины в первой половине марта.
«Особенность Харьковщины — то, что россияне используют очень много ракет С-300. Потому что их много, они недорогие и радиус их ударов оптимален для ударов по городу и области. Поскольку их дальность около 50-70 км, с территории Белгородщины производятся следующие обстрелы. Также по нашей территории часто используются «шахеды», «герани» для ударов по интересующим их локациям. В первой половине марта россияне атаковали Харьков раз в несколько дней, а именно Харьковская область обстреливается каждый день. Это Купянское и Волчанское направления», — сказал Чубенко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, прокуратура, рф, С-300, харьковщина, чубенко, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 14:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире «Суспільне. Студія» рассказал, как часто и чем атаковала армия РФ территорию Харьковщины в первой половине марта.".