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Тіло жінки знайшли біля автостанції в Харкові – особа поки не встановлена

Суспільство 22:17   18.03.2024
Олена Нагорна
Тіло жінки знайшли біля автостанції в Харкові – особа поки не встановлена

Тіло невідомої жінки знайшли 18 березня на вулиці Клочківській у Харкові, в районі автостанції №2 “Центральний ринок”, повідомляють у пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.

Волонтери просять допомогти встановити особу жінки. На вигляд їй – 50-55 років, зріст середній, каштанове фарбоване волосся. Жінка була одягнена у темну куртку, чорні штани, чорний светр та бузкові чоботи з тканини та гуми.

Інформацію можна повідомити за номерами 068-777-0-112 або 102.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 22:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло невідомої жінки знайшли 18 березня на вулиці Клочківській у Харкові".