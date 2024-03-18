Тіло жінки знайшли біля автостанції в Харкові – особа поки не встановлена
Тіло невідомої жінки знайшли 18 березня на вулиці Клочківській у Харкові, в районі автостанції №2 “Центральний ринок”, повідомляють у пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.
Волонтери просять допомогти встановити особу жінки. На вигляд їй – 50-55 років, зріст середній, каштанове фарбоване волосся. Жінка була одягнена у темну куртку, чорні штани, чорний светр та бузкові чоботи з тканини та гуми.
Інформацію можна повідомити за номерами 068-777-0-112 або 102.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автовокзал, жінка, личность, милена, тело, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 22:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло невідомої жінки знайшли 18 березня на вулиці Клочківській у Харкові".