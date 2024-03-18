Тіло жінки знайшли біля автостанції в Харкові – особа поки не встановлена

Тіло невідомої жінки знайшли 18 березня на вулиці Клочківській у Харкові, в районі автостанції №2 “Центральний ринок”, повідомляють у пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.

Волонтери просять допомогти встановити особу жінки. На вигляд їй – 50-55 років, зріст середній, каштанове фарбоване волосся. Жінка була одягнена у темну куртку, чорні штани, чорний светр та бузкові чоботи з тканини та гуми.

Інформацію можна повідомити за номерами 068-777-0-112 або 102.