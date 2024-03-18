Тело женщины нашли у автостанции в Харькове: просят помочь установить личность

Тело неизвестной женщины нашли 18 марта на улице Клочковской в Харькове, в районе автостанции №2 «Центральный рынок», сообщают в поисково-спасательном отряде «Милена».

Волонтеры просят помочь установить личность женщины. На вид ей — 50-55 лет, рост средний, каштановые крашеные волосы. Женщина была одета в темную куртку, черные брюки, черный свитер и сапоги из ткани и резины.

Любую информацию можно сообщить по номерам 068-777-0-112 или 102.