Тело женщины нашли у автостанции в Харькове: просят помочь установить личность
Фото: wikimapia.org
Тело неизвестной женщины нашли 18 марта на улице Клочковской в Харькове, в районе автостанции №2 «Центральный рынок», сообщают в поисково-спасательном отряде «Милена».
Волонтеры просят помочь установить личность женщины. На вид ей — 50-55 лет, рост средний, каштановые крашеные волосы. Женщина была одета в темную куртку, черные брюки, черный свитер и сапоги из ткани и резины.
Любую информацию можно сообщить по номерам 068-777-0-112 или 102.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автовокзал, жінка, женщина, личность, милена, тело, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 22:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело неизвестной женщины нашли 18 марта на улице Клочковской в Харькове".