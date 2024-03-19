У Харкові трамвай повернувся на свій звичний маршрут

У Харкові трамвай №12 19 березня курсує за основним шляхом руху, повідомили у Харківській міськраді.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з ремонтом трамвайної колії цей трамвай тимчасово змінить маршрут з 9:30 до 15:30 19-22 березня.

Однак у КП «Харківський метрополітен» зазначили, що з технічних причин початок робіт перенесений на 20 березня.