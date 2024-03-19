В Харькове трамвай вернулся на свой привычный маршрут

В Харькове трамвай №12 19 марта курсирует по основному пути движения, сообщили в Харьковском горсовете.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом трамвайного пути этот транспорт временно сменит маршрут с 9:30 до 15:30 19-22 марта.

Однако в КП «Харьковский метрополитен» отметили, что по техническим причинам начало работ перенесли на 20 марта.