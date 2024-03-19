В Харькове трамвай вернулся на свой привычный маршрут
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове трамвай №12 19 марта курсирует по основному пути движения, сообщили в Харьковском горсовете.
Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом трамвайного пути этот транспорт временно сменит маршрут с 9:30 до 15:30 19-22 марта.
Однако в КП «Харьковский метрополитен» отметили, что по техническим причинам начало работ перенесли на 20 марта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: маршрут, перенесли, работы, ремонт, трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 12:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трамвай №12 19 марта курсирует по основному пути движения, сообщили в Харьковском горсовете.".