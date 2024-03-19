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В Харькове трамвай вернулся на свой привычный маршрут

Общество 12:49   19.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове трамвай вернулся на свой привычный маршрут Фото: Харьковский горсовет

В Харькове трамвай №12 19 марта курсирует по основному пути движения, сообщили в Харьковском горсовете.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом трамвайного пути этот транспорт временно сменит маршрут с 9:30 до 15:30 19-22 марта.

Однако в КП «Харьковский метрополитен» отметили, что по техническим причинам начало работ перенесли на 20 марта.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 12:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трамвай №12 19 марта курсирует по основному пути движения, сообщили в Харьковском горсовете.".