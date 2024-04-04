Жителі Харківщини їдуть на городи під обстрілами

Попри загрозу для життя, мешканці Куп’янського району їдуть на городи у прифронтовій зоні. Про це розповів у етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

“Стало тепло, 22 градуси на вулиці. І починається так звана “городня пора”, тому люди починають їхати та їдуть навіть в ті населені пункти, які знаходяться під постійними обстрілами. Ця ситуація у нас була і торік. Вона залишається такою ж самою і в цьому році. Для нас важливо, щоб навіть при тому, що люди їдуть в населені пункти, які в нас знаходяться під постійними обстрілами, щоб у нас туди не потрапляли діти. За цим ми будемо уважно слідкувати, будемо контролювати. Тим більше, що позавчора у нас дійсно сталася трагедія на лівому березі річки Оскіл. На жаль, внаслідок отриманих важких поранень загинув 11-річний хлопець, загинув його батько“, – розповів Канашевич.

Він зазначив, що загалом ситуація в Куп’янському районі залишається без змін. Обстріли продовжуються вздовж лінії фронту. У бойових діях – умовне “затишшя”.

“Але жодним чином це нас не заспокоює. Розуміємо, що там, можливо, якісь ротаційні заходи відбуваються, та чекаємо, що вони продовжуватимуть те, що вони розпочали ще в жовтні минулого року. Розуміємо, що жодних причин заспокоюватися немає. Руку тримаємо на пульсі, Збройні Сили України перебувають на своїх позиціях”, – сказав начальник РВА.